В Астаре открылась выставка-ярмарка «Аршин мал алан»

28 октября при партнерстве Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), Ассоциации субъектов и клубов МСБ и Maricel Astara Resort состоялось открытие национальной серии торгово-выставочных ярмарок "Аршин мал алан". Всего на выставке, проходящей в Maricel Astara Resort, расположенном в приморском бульварно-парковом комплексе Астары, представлена продукция около 50 субъектов МСБ из столицы и южного региона страны.

Как сообщает в понедельник Day.Az, во вступительном слове на открытии председатель Ассоциации субъектов и клубов МСБ Нигяр Алескерова отметила, что основной целью мероприятия является расширение возможностей сбыта продукции микро- и малых предприятий и сотрудничества между субъектами МСБ, а также продвижение отечественной продукции. Затем выступили представители Агентства по развитию МСБ и исполнительной власти Астаринского района.

На ярмарке представлены текстильная продукция, продукты питания, аксессуары, косметика, игрушки, предметы быта, а также услуги. Кроме того, Управлением культуры Лянкяранского района и Центром культуры Астаринского района была организована концертная программа.

Информационным партнером 2-й Национальной серии торгово-выставочных ярмарок "Аршин мал алан" является Каспийский медиа-центр.