Микаил Джаббаров и премьер-министр Катара обсудили экономическое сотрудничество

Премьер-министр и министр внутренних дел Катара Шейх Халид бин Халифа бин Абдул Азиз аль-Тани принял находящегося с визитом в Дохе министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

Как передает Day.Az, на встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах экономического сотрудничества между двумя странами и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Премьер-министр Катара сказал, что открытие Азербайджанского торгового дома в Дохе является еще одним важным шагом в развитии торговых связей между двумя дружественными странами.