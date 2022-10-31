https://news.day.az/economy/1507735.html Микаил Джаббаров и премьер-министр Катара обсудили экономическое сотрудничество - ФОТО
Микаил Джаббаров и премьер-министр Катара обсудили экономическое сотрудничество - ФОТО
Премьер-министр и министр внутренних дел Катара Шейх Халид бин Халифа бин Абдул Азиз аль-Тани принял находящегося с визитом в Дохе министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.
Как передает Day.Az, на встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах экономического сотрудничества между двумя странами и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Премьер-министр Катара сказал, что открытие Азербайджанского торгового дома в Дохе является еще одним важным шагом в развитии торговых связей между двумя дружественными странами.
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