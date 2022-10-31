Предприниматели из России планируют бизнес-миссию в Азербайджан

В период с третьего по пятое ноября делегация Нижегородской области РФ планирует посетить Азербайджан с бизнес-миссией.

Как сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на торговое представительство России в Азербайджане, об этом было сказано на видеоконференции в рамках проекта минпромторга России "Час с Торгпредом" представителей бизнеса Нижегородской области и торгпредства России в Азербайджане.

В рамках конференции консультант торгпредства Виктор Иванкин представил данные по российско-азербайджанскому товарообороту, перспективных нишах для расширения ассортимента российского экспорта и возможностях торгпредства по поддержке российских предприятий.

"В ходе обсуждения особое внимание было уделено вопросам информационного обеспечения и практической организации очной бизнес-миссии предприятий Нижегородской области в Баку, которая запланирована в период с 3 по 5 ноября 2022 года и участию предприятий региона в выставочных мероприятиях, проходящих в Азербайджане", - говорится в сообщении.

Отметим, что в мероприятии, организованном торгпредством совместно с Центром развития экспорта Нижегородской области, приняли участие консультант торгового представительства в Азербайджанской Республике Виктор Иванкин, заместитель директора Центра поддержки экспорта Нижегородской области Сергей Гненик, а также представители 17 предприятий региона, осуществляющих деятельность в сферах производства медицинского оборудования, медицинской одноразовой одежды, комбикормов, пищевых продуктов, мебели, березового угля, спецавтомобилей, специнструментов, подъемного оборудования, программного обеспечения.