В Баку прошла конференция высокого уровня с участием стран SPECA

31 октября в Баку прошла конференция высокого уровня на тему "Цифровая трансформация обмена информацией в цепочках поставок с использованием стандартов Организации Объединенных Наций" для стран SPECA - Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии.

Конференция состоялась при совместной организации Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, Постоянного представительства Азербайджана при Отделении ООН в Женеве и других международных организациях и Европейской экономической комиссии ООН.

В мероприятии приняли участие представители соответствующих структур стран SPECA, ООН и других международных учреждений, а также частного сектора.

Цель конференции - применение международных стандартов в развитии цифровых транспортных связей между странами SPECA и обмен существующим опытом в этой области.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в своем выступлении отметил, что SPECA играет положительную роль в содействии региональной и глобальной экономической интеграции между странами-членами организации, привлечении финансовых ресурсов для финансирования национальных приоритетов, а также стимулировании внедрения стандартов UNECE и UNESCAP.

Рашад Набиев довел до сведения, что Азербайджан присоединился к SPECA в 2002 году и является ее активным участником.

В продолжение своего выступления министр проинформировал о строительстве в последние годы правительством Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева современной транспортно-логистической инфраструктуры в нашей стране: "Строительство различных автомобильных и железных дорог, ввод в эксплуатацию новых международных аэропортов, строительство Бакинского международного морского торгового порта и создание Алятской свободной экономической зоны превратили Азербайджан в международный транспортно-логистический центр".

"Сегодня наша страна продолжает инвестировать в транспортную инфраструктуру, особенно в автомобильные и железные дороги в Карабахе, и восстанавливает историческую связь региона, соединяя северные транспортные сети с южными и восточными сетями", - заявил Рашад Набиев.

На мероприятии выступили руководящие лица профильных структур Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Ольга Алгаерова, руководители и представители других международных учреждений. В выступлениях была отмечена важность конференции и говорилось о проектах, которые будут реализованы совместно.