Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть во вторник утром растут на фоне ослабления доллара. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,74% - до 93,5 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,62%, до 87,07 доллара.

При этом индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,21%, до 111,3 пункта. Удешевление доллара традиционно способствует спросу на сырьевые товары, включая нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте.

Также инвесторы ожидают статистики по запасам нефти в США, которая выйдет в среду. Аналитики предполагают, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) выросли на 0,27 миллиона баррелей, при этом запасы бензина снизились на 1,2 миллиона баррелей.