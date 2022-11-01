https://news.day.az/economy/1508007.html К сведению лиц, получающих пенсии
К сведению лиц, получающих пенсии
Стала известна прогнозируемая среднемесячная сумма трудовых пенсий на будущий год.
Как передает Day.Az, это нашло отражение в заключении Счетной палаты на проект бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2023 год.
Прогнозируется, что в 2023 году среднемесячная сумма трудовых пенсий составит 422 маната.
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