К сведению лиц, получающих пенсии

Стала известна прогнозируемая среднемесячная сумма трудовых пенсий на будущий год.

Как передает Day.Az, это нашло отражение в заключении Счетной палаты на проект бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2023 год.

Прогнозируется, что в 2023 году среднемесячная сумма трудовых пенсий составит 422 маната.