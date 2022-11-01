https://news.day.az/economy/1508107.html В Ходжасане строится новый надземный пешеходный переход - ВИДЕО
В Ходжасане строится новый надземный пешеходный переход - ВИДЕО
Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит строительство надземного пешеходного перехода перед электростанцией "Ходжасан" на дороге Ходжасан-Локбатан.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в агентстве.
Согласно проекту, общая длина пешеходного перехода составит 30 метров, ширина - 3,8 метра, высота - 5,5 метра. В настоящее время ведутся монтажные работы.
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