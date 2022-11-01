Денежная база в Азербайджане выросла

Денежная база по итогам октября 2022 года составила 16,671 миллиарда манатов, что на 14 процентов, или 2,05 миллиарда манатов превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в Центральном банке Азербайджана.

Денежная база в Азербайджане в октябре 2021 года составила свыше 14,621 миллиарда манатов.

Отметим, что денежная база включает в себя наличные и свободные банковские и обязательные резервы коммерческих банков, находящиеся в обращении.