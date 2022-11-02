Азербайджан на правильном пути в достижении Целей устойчивого развития

Азербайджан стоит на правильном пути в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР).

Как передает в среду Day.Az, об этом сказала резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе мероприятия на тему "Зеленая" трансформация в Азербайджане: Цели устойчивого развития".

"Азербайджан установил цели достижения "зеленого" роста и чистой окружающей среды как одни из приоритетных. Планы страны по сокращению выбросов углеводородов и увеличению использования возобновляемых источников энергии будут способствовать достижению этих целей", - сказала Андреева.

По ее словам, диалог по "зеленой" трансформации в Азербайджане очень важен и своевременен, особенно в преддверии саммита COP27.

"Объем работы по достижению ЦУР огромен и требует поддержки и сотрудничества всех заинтересованных сторон. Правительство, частный сектор и гражданское общество вместе должны работать в этом направлении", - отметила Андреева.

Резидент-координатор добавила, что по итогам первого диалога по "зеленой" трансформации в Азербайджане будет подготовлен краткий отчет со стороны ООН.

"ООН будет продолжать работать вместе с Азербайджаном в достижении ЦУР", - заключила она.