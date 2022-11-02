В Карабахе установят еще пять метеостанций

На освобожденных территориях до конца года планируется установить пять метеорологических станций.

Об этом сказал в среду министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев в ходе мероприятия на тему "Зеленая" трансформация в Азербайджане: Цели устойчивого развития", передает Day.Az .

По его словам, в Азербайджане проводится ряд мероприятий, направленных на "зеленую" трансформацию.

"Для достижения до 2030 года целей "зеленой" трансформации в Азербайджане соответствующими структурами реализуются различные проекты. В последнее десятилетие в связи с климатическими изменениями мы столкнулись с различными природными рисками", - сказал Бабаев.

Он отметил, что на освобожденных территориях ведутся работы по созданию "зеленой зоны", применению исключительно "зеленых" технологий.

"На 10 реках установлены 11 метеостанций. До конца года в Шуше, Агдаме, Кяльбаджаре и на других территориях планируется установить еще 5 метеорологических станций. Ведутся также работы по охране природных ресурсов", - сказал Бабаев.