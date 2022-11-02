Микаил Джаббаров назвал четыре компании, получившие статус резидента Агдамского промпарка

Еще четыре компании ООО "Rail Trans Service", ООО "Mister Decor", ЗАО "Almet Holding" и ООО "Eel Electric" получили статус резидента Агдамского промышленного парка при министерстве экономики Азербайджана.

Об этом, как передает в среду Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

На предприятиях инвестиционной стоимостью 27 миллионов манатов планируется создать более 250 рабочих мест, сообщает министр.

Напомним, что в настоящее время в Агдамском промышленном парке действуют 11 резидентов.

Самир Гулиев