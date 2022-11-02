Азербайджан может стать мировом лидером в "зеленой" трансформации

Азербайджан имеет перспективы стать мировым лидером в сфере "зеленой" трансформации.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала глава представительства ВБ в Азербайджане Сара Майкл в ходе мероприятия на тему "Зеленая" трансформация в Азербайджане: Цели устойчивого развития".

"Азербайджан продемонстрировал значительный экономический рост за последние годы. Однако изменения климата создают новые вызовы. В то же время Азербайджан стоит на правильном пути по "зеленому" переходу и имеет перспективы стать мировым лидером в этом направлении", - отметила глава представительства.

По словам Сары Майкл, ВБ опубликовал отчет по оценке "зеленого" роста в Азербайджане, где был отмечен высокий потенциал в развитии blue economy, а именно в областях биотехнологий и биоэкономики,

морской возобновляемой энергетики, в том числе оффшорной ветроэнергетики, плавучих солнечных фотоэлектрических установок, и многих других возможностей. Кроме того, в отчете говорится о транспортном потенциале Азербайджана и других аспектах.

"ВБ также представит новый флагманский отчет по переходу к низкоуглеродности в Азербайджане. Азербайджан входит в число стран, где мы впервые представим подобный отчет", - заключила она.

Самир Гулиев