Цены на газ в Болгарии снизятся вдвое

Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии (КЭВР) приняла предложение газового оператора "Булгаргаз" о снижении цен на топливо в два раза с ноября - c 233,36 лева (116,5 евро) за мегаватт-час до 123,01 лева (около 61,5 лева), сообщает Day.Az со ссылкой на болгарские СМИ.

Смягчить нагрузку на граждан Болгарии удалось при помощи обеспечения поставок газа из трех различных источников. В частности, дешевый газ начал поступать из Азербайджана по запущенному межсистемному болгаро-греческому газопроводу (IGB).

IGB, который был запущен 1 октября, позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добываемый на азербайджанском газоконденсатном месторождении "Шах Дениз-2". IGB подключен к TAP, по которому газ с месторождения "Шах Дениз" поставляется на европейские рынки. Протяженность газопровода составляет 182 километра.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров в год. На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров в год за счет добавления компрессорной станции. Около половины из них - 1,57 миллиарда кубометров в год - уже забронированы по долгосрочным соглашениям до 25 лет. Оставшаяся доступная мощность будет предложена через аукционы на двух ведущих платформах - PRISMA и RBG.

Байрам Эльшадов