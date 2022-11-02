Всемирный банк поддержит Азербайджан в развитии "зеленой" энергетики".

Об этом сказала в среду глава представительства Всемирного банка в Азербайджане Сара Майкл в ходе панельной сессии на тему "Определение новых способов ускорения "зеленой" трансформации в Азербайджане", передает Day.Az.

Всемирный банк нацелен на поддержку государственных реформ, стимулирующих инвестиции в "зеленые" технологии в Азербайджане, заявила она.

По словам главы представительства, одной из наиболее перспективных областей развития в Азербайджане является производство низкоуглеродного водорода. Тут у страны имеется чрезвычайно широкий потенциал.

Наряду с этим, безусловно, Азербайджан обладает большими возможностями в сфере альтернативных источников энергии как на суше, так и на воде, а также использования высоких технологий в своем производстве и многих других возможностей, сказала она.

"Мы приветствуем инициативу Центрального банка Азербайджана по разработке дорожной карты устойчивого финансирования. Однако необходимо расширять возможности в этом направлении, так как Азербайджан обладает высоким потенциалом стать мировым лидером и новатором в развитии "зеленой" энергетики", - отметила Сара Майкл.

Напомним, что в отчете ВБ "Азербайджан: на пути к "зеленому" росту" говорится, что "зеленый" водород обладает значительным потенциалом в странах с большими ресурсами возобновляемой энергии, таких как Азербайджан, и, как ожидается, со временем станет конкурентоспособным по объему и стоимости.

Самир Гулиев