SOCAR планирует достичь абсолютно чистой добычи энергоресурсов

SOCAR планирует к 2030 году достичь абсолютно чистой добычи энергоресурсов.

Об этом сказал в среду вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Халик Мамедов в ходе панельной сессии на тему "Определение новых способов ускорения "зеленой" трансформации в Азербайджане", передает Day.Az.

По словам вице-президента, госкомпания провела все необходимые работы, которые были направлены на предотвращение утечек.

"Эта программа направлена не только на предотвращение утечек, но и защиту окружающей среды. Нами также принята стратегия до 2030 года, которая предусматривает мероприятия по снижению влияния в контексте климатических изменений, а также эмиссию углерода", - заявил он.

Халик Мамедов добавил, что компания значительно снизила выбросы отходов при производстве дизельного и бензинового топлива.

"Наша компания начала практиковать применение возобновляемых источников энергии, и работы по "зеленой" трансформации будут продолжены", - заключил он.

Самир Гулиев