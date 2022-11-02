SOCAR планирует достичь абсолютно чистой добычи энергоресурсов - Халик Мамедов
SOCAR планирует к 2030 году достичь абсолютно чистой добычи энергоресурсов.
Об этом сказал в среду вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Халик Мамедов в ходе панельной сессии на тему "Определение новых способов ускорения "зеленой" трансформации в Азербайджане", передает Day.Az.
По словам вице-президента, госкомпания провела все необходимые работы, которые были направлены на предотвращение утечек.
"Эта программа направлена не только на предотвращение утечек, но и защиту окружающей среды. Нами также принята стратегия до 2030 года, которая предусматривает мероприятия по снижению влияния в контексте климатических изменений, а также эмиссию углерода", - заявил он.
Халик Мамедов добавил, что компания значительно снизила выбросы отходов при производстве дизельного и бензинового топлива.
"Наша компания начала практиковать применение возобновляемых источников энергии, и работы по "зеленой" трансформации будут продолжены", - заключил он.
Самир Гулиев
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