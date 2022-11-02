В Азербайджане активно применяются «зеленые» технологии

В целях обеспечения охраны окружающей среды министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана активно применяет чистые и "зеленые" технологии.

Об этом сказал в среду заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов в ходе панельной сессии на тему "Определение новых способов ускорения "зеленой" трансформации в Азербайджане", передает Day.Az.

Снижение запасов воды, рост числа ветреных дней, лесные пожары отрицательно повлияли на экологическую составляющую в Азербайджане, заявил он

По словам замминистра, за последние сто лет средняя температура воздуха в Азербайджане выросла на 3-4 градуса, а запасы воды сократились на 15 процентов.

"Учитывая это, министерством созданы соответствующие комиссии, которые ведут работу в направлении сохранения запасов водных ресурсов, а также создания новых водных источников. Также в целях обеспечения охраны природных ресурсов мы активно применяем чистые и "зеленые" технологии", - добавил он.

Самир Гулиев