bp и Азербайджан вложили сотни миллиардов долларов в индустрию углеводородов

За 30 лет сотрудничества между bp и Азербайджаном сотни миллиардов долларов были вложены в индустрию углеводородов.

Об этом сказал в среду вице-президент bp по финансам в Азербайджане, Грузии и Турции Колин Аллан в ходе панельной сессии на тему "Определение новых способов ускорения "зеленой" трансформации в Азербайджане", передает Day.Az.

"Благодаря нашему совместному проекту с министерством энергетики Азербайджана по строительству солнечной электростанции на освобожденных землях мы сможем обеспечивать электроэнергией наши предприятия в Сангачале. Это прекрасный пример того, как можно достичь обезуглероживания производства. По нашим оценкам, таким образом мы сможем сократить уровень наших выбросов на 11 процентов", - отметил он.

По словам вице-президента, bp рассматривает возможности эксплуатации существующих в Азербайджане трубопроводов для транспортировки водорода.

"Сейчас необходимо рассматривать инвестиции в "зеленое" будущее, вкладываться в новые проекты альтернативной энергетики. Мы также рассматриваем возможности эксплуатации существующих трубопроводов не только для транспортировки газа, но и, например, водорода", - заявил он.

Самир Гулиев