Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства

Фонд развития предпринимательства Азербайджана, одной из главных целей которого является стимулирование местного производства и бизнеса, предоставил льготный кредит ООО "Quba Ting".

Как сообщает в среду Day.Az, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

"Фонд развития предпринимательства Азербайджана выделил льготный кредит на сумму 200 тысяч манатов ООО "Quba Ting". Инновационная деятельность в современных условиях является одним из основных факторов развития сельского хозяйства", - говорится в публикации.