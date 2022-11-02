https://news.day.az/economy/1508381.html Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства - Микаил Джаббаров
Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства - Микаил Джаббаров
Фонд развития предпринимательства Азербайджана, одной из главных целей которого является стимулирование местного производства и бизнеса, предоставил льготный кредит ООО "Quba Ting".
Как сообщает в среду Day.Az, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.
"Фонд развития предпринимательства Азербайджана выделил льготный кредит на сумму 200 тысяч манатов ООО "Quba Ting". Инновационная деятельность в современных условиях является одним из основных факторов развития сельского хозяйства", - говорится в публикации.
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