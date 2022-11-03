Экономика Азербайджана будет ежегодно расти

В 2024-2050 годах экономика Азербайджана будет расти ежегодно на 1,7 процента.

Об этом сказал в четверг руководитель Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРКА), доктор экономических наук, профессор Вусал Гасымлы в ходе мероприятия, посвященного второй годовщине Победы Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева в 44-дневной войне, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, сегодня на освобожденных территориях восстановительные работы ведутся по 10 приоритетным направлениям.

"В их числе разминирование территорий, создание социально-экономической инфраструктуры, экономических зон и других объектов", - сказал он.

Гасымлы отметил, что Карабах и Восточный Зангезур обладают потенциалом создания и развития горнодобывающей промышленности, сфер туризма, сельского хозяйства, транспорта и логистики.

"По этим направлениям с самого начала процесса восстановления территорий мы приступили к созданию необходимой инфраструктуры. Развитие сельского хозяйства придаст более 10 процентов роста экономике. Порядка 5,5 процента ВВП страны будут приходиться на Карабах", - сказал он.

Говоря о Зангезурском коридоре, Гасымлы подчеркнул, что ЦАЭРКА подготовлена модель создания этого коридора.

"Мы создали модель не только в том, что касается азербайджанской стороны, но и относительно того, как это должно быть реализовано с армянской стороны. Уверен, что эта работа не была проделана армянами", - добавил он, выразив уверенность в реализации этого проекта.