В Карабахе будут созданы современные центры обслуживания граждан

На освобожденных территориях будут созданы современные центры обслуживания граждан.

Об этом сказал в четверг министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе мероприятия, посвященного второй годовщине Победы Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева в 44-дневной войне, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, для создания жилой инфраструктуры в Карабахе ведутся широкомасштабные работы.

"В "умном" селе Агалы работой обеспечены 75 человек. Также в селе Агалы будет создан смарт-центр "Агалы Dost". В Шуше будут созданы центры "Шуша Асан", "Шуша Dost" и Шушинский центр МСБ. В Джебраиле, Физули, Тертере и других районах будут также созданы Центры Dost", - сказал он.

Бабаев сказал, что всего по стране 21 тысяча ветеранов войны обеспечена постоянной работой. 34 тысячам участников войны оказаны реабилитационные услуги, они обеспечены электронными протезами. Также реализуются работы по обеспечению ветеранов войны и семей шехидов выплатами.

"Отмечу, что эти выплаты выросли на более чем 60 процентов. Семьям шехидов и ветеранам войны предоставлено в целом более 4 тысяч квартир", - сказал он.

Министр напомнил, что с 2019 года по сегодняшний день в Азербайджане проведены реформы в социальной сфере, которые охватили 4 миллиона человек.

"Кроме того, фонд заработной платы вырос более чем в два раза, пенсии - в 2 раза, социальные выплаты - в 2,1 раза", - добавил он.