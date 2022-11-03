Хорошая новость в связи с НДС в Азербайджане

Объем НДС, возвращаемый населению за приобретенные товары, может быть увеличен.

Как передает Day.Az, об этом говорится в проекте государственного и обзорного бюджетов Азербайджанской Республики на 2023 год.

В документе указано, что в целях расширения сферы безналичных расчетов предусматривается пересмотреть возвращаемую часть НДС, уплачиваемую потребителями - физическими лицами за товары, приобретаемые на территории страны.

Отметим, что в настоящее время при наличных платежах гражданину возвращается 10 процентов НДС, при безналичных - 15 процентов НДС.

С момента реализации проекта по возврату НДС в Азербайджане до сентября 2022 года потребителям было возвращено в общей сложности более 305,5 млн манатов по 732 млн 105 тысячам 401 кассовому чеку, за январь-август этого года - более 133,6 млн манатов по 303 млн 851 тысячам 384 чекам.

Напомним, законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год" был внесен в Милли Меджлис 24 октября.

В проекте доходы государственного бюджета на 2023 год прогнозируются в размере 30,7 миллиарда манатов, что является самым высоким показателем в истории страны, на 5,2 процента больше, чем в 2022 году, и на 16,4 процента больше, чем в 2021 году.

Самир Гулиев