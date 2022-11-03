Изменения в связи с пенсией в Азербайджане

В Азербайджане срок страхового стажа, связанного с получением пенсии, продлевается еще на 3 года.

Как передает Day.Az, в связи с этим в закон "О трудовых пенсиях" вносятся изменения.

Согласно действующему законодательству при назначении пенсии лицам, достигшим пенсионного возраста и имеющим пенсионный капитал в страховой части индивидуального лицевого счета в период с 2006 по 2008 годы (независимо от размера капитала), начисляется 25-летний страховой стаж до 01.01.2006, а с 2023 года - с понижением на год для каждого календарного года.

Однако, согласно предложенному изменению, срок страхового стажа предполагается продлить до 2026 года, увеличив его на 3 года.

В примечании проекта указано, что рассматриваемое изменение носит характер амнистии и служит усилению социальной защиты пенсионеров.

Байрам Эльшадов