В Милли Меджлисе обсуждают госбюджет на 2023 год

На заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству начались обсуждения государственного бюджета на 2023 год.

Как сообщает в четверг Day.Az, в обсуждениях принимают участие председатель комитета Таир Миркишили, министр финансов Самир Шарифов, председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, председатель Центрального банка Талех Казымов и другие участники.

Напомним, что 24 октября законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год" был представлен в Милли Меджлис. В проекте прогнозируются доходы государственного бюджета на 2023 год в размере 30,7 миллиарда манатов, что на 5,2 процента больше, чем в 2022 году, и на 16,4 процента больше, чем в 2021 году, что является самым высоким показателем за всю историю Азербайджана.

В результате успешной экономической политики, проводимой в Азербайджане, ненефтяные доходы государственного бюджета неуклонно растут. Ненефтяные доходы госбюджета в 2023 году прогнозируются в размере 14,4 миллиарда манатов, что на 5,6 процента больше, чем в 2022 году, и на 12,2 процента больше, чем в 2021 году. Вместе с тем рост ненефтяных доходов государственного бюджета создает возможность сокращения трансфертов из Государственного нефтяного фонда в государственный бюджет. В 2023 году трансферты из Государственного нефтяного фонда в государственный бюджет составят 11,3 миллиардов манатов, что на 237,5 миллиона манатов меньше, чем в 2022 году. Учитывая волатильность цен на нефть на товарных рынках, при подготовке государственного бюджета на 2023 год на основе более осторожного подхода цена барреля нефти была принята равной 50 долларам США. В проекте прогнозируются расходы государственного бюджета в 2023 году на 33,3 миллиарда манатов, что на 1,0 миллиарда манатов больше, чем в 2022 году, и на 5,9 миллиарда манатов больше, чем в 2021 году. Расходы государственного бюджета на 2023 год, как и доходы, являются самыми высокими в истории страны.

Следует отметить, что восстановление освобожденных от оккупации территорий и обеспечение "Большого возвращения" являются одними из основных направлений в проекте государственного бюджета на 2023 год. В этом направлении наблюдается ежегодный рост ассигнований из государственного бюджета. В 2023 году на восстановление освобожденных территорий предусмотрены 3,0 миллиарда манатов. Это на 12,4 процента больше, чем в 2022 году, и на 37,7 процента больше, чем в 2021 году.

Кроме того, основными приоритетными расходами государственного бюджета остаются укрепление обороноспособности страны и обеспечение ее национальной безопасности. В государственном бюджете на 2023 год на эти цели предусмотрены 5,3 миллиарда манатов, что на 17,1 процента больше, чем в 2021 году.

Как и в предыдущие годы, государственный бюджет на 2023 год является социально ориентированным. В 2023 году на социальную сферу предусмотрено направить 15,2 миллиарда манатов, что на 1,3 миллиарда манатов, или 9,3 процента больше, чем в 2022 году. В следующем году предел критерия нуждаемости увеличится на 23 процента по сравнению с 2022 годом и составит 246 манатов. Таким образом, в 2023 году пределы прожиточного минимума и критерия нуждаемости будут уравнены по всей стране. В государственном бюджете на 2023 год предусмотрены расходы на сферу образования в размере 4,4 миллиарда манатов, что больше по сравнению с 2022 годом на 536,5 миллиона манатов, или 13,8 процента, а по сравнению с показателем 2021 года - на 1,3 миллиарда манатов, или 42,4 процента. В следующем году основными направлениями повышения расходов на образование являются увеличение числа получателей высшего образования по государственному заказу, а также стипендий, предоставление большего количества студенческих кредитов с целью расширения охвата высшего образования, удовлетворение растущего спроса на внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательных учреждениях.

Для надежного и устойчивого обеспечения продовольственной безопасности страны, увеличения бюджетных ресурсов, стимулирования аграрного сектора, развития ведущих отраслей сельского хозяйства в государственном бюджете 2023 года предусмотрены средства в размере 1,2 миллиарда манатов. Это на 20,5 процента больше, чем в 2022 году, и на 32 процента больше, чем в 2021 году.

В проекте бюджета с учетом динамики роста в мире цен на ряд продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса населения прогнозируются средства на меры обеспечения продовольственной безопасности в Азербайджане в размере 625,2 миллиона манатов, что на 38,6 процента больше, чем в 2022 году.