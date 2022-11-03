Азербайджанская нефть продолжает дорожать

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста второго ноября повысилась на 1,97 доллара относительно предыдущего показателя и составила 99,54 доллара за баррель, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,96 доллара - до 97,45 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,98 доллара, составив 69,9 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, второго ноября повысилась на 2,07 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 97 долларов за баррель.