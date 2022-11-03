Делегация ЦБ Азербайджана принимает участие в экономическом форуме в Узбекистане

Делегация Центрального банка Азербайджана (ЦБА) принимает участие во втором экономическом форуме в Узбекистане.

Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на ЦБА.

"Форум будет посвящен стратегическим приоритетам, макроустойчивости, изменению климата, частному сектору и человеческому капиталу, широкому обсуждению влияния политических решений на население и бизнес", - говорится в сообщении регулятора.