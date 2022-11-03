ЦБ Азербайджана будет стремиться к продолжению политики стабильного курса

Центральный банк Азербайджана будет стремиться к продолжению политики стабильного курса и в следующем году, и сделает все возможное для обеспечения этой стабильности.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения государственного бюджета на 2023 год.

Он отметил, что основной политикой Центробанка является денежно-кредитная политика.

"Наш мандат заключается в обеспечении макроэкономической стабильности, стабильности цен. Курсовой режим является частью нашей денежно-кредитной политики", - сказал председатель Центробанка.