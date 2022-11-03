Азербайджан изучает европейский опыт перехода на "зеленый" транспорт.

Об этом сказали в четверг Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта страны.

По данным источника, представители ведомства и специалисты из ряда европейских стран обменялись опытом в области возможностей дорожно-транспортной инфраструктуры и управления ею, применения законодательных актов и стандартов, а также политики "зеленого" транспорта.

"Эти вопросы специалисты из Латвии, Польши и Италии обсудили с представителями азербайджанских министерств и других государственных учреждений", - сказали в министерстве.