Потенциал ненефтяного ВВП Карабаха превышает 5%

Хозяйственная деятельность на освобождённых территориях Азербайджана прибавит к ВВП Азербайджана три процента, а к ненефтяному ВВП - 5,1 процента.

Об этом сказал в пятницу руководитель Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРКА), доктор экономических наук, профессор Вусал Гасымлы в ходе научно-практической конференции, посвященной Победе Азербайджана в 44-дневной войне, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, сектор сельского хозяйства увеличит производство в стране на 10,1 процента, сектор горнодобывающей промышленности - на 5,2 процента.

"Кроме того, мы ожидаем роста также и перерабатывающей промышленности на 4,3 процента, сектора туризма - на 5,5 процента, транспортных услуг - на 4,9 процента и по другим направлениям - примерно на 1,4 процента", - сказал Гасымлы.

Отметим, что в научно-практической конференции в Азербайджанском университете архитектуры и строительства приняли участие представители высших учебных заведений, научных организаций и профильных учреждений республики.

С докладами выступили ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства, профессор Гюльчохра Мамедова, глава комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике Муса Гулиев, заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Ильгар Исбатов.