Подписан меморандум о строительстве Гарадагской ветряной электростанции

ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания", ООО "Caspian HDG" и испанская компания Elecnor, специализирующаяся на возобновляемых источниках энергии подписали меморандум о взаимопонимании по строительству ветряной электростанции (ВЭС) в Гарадагском районе Баку.

Как передает Day.Az, об этом в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.