https://news.day.az/economy/1508828.html Подписан меморандум о строительстве Гарадагской ветряной электростанции - Микаил Джаббаров
Подписан меморандум о строительстве Гарадагской ветряной электростанции - Микаил Джаббаров
ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания", ООО "Caspian HDG" и испанская компания Elecnor, специализирующаяся на возобновляемых источниках энергии подписали меморандум о взаимопонимании по строительству ветряной электростанции (ВЭС) в Гарадагском районе Баку.
Как передает Day.Az, об этом в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
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