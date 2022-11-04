https://news.day.az/economy/1508878.html Микаил Джаббаров назвал инвестстоимость нового предприятия в "Аразской экономической долине"
Микаил Джаббаров назвал инвестстоимость нового предприятия в "Аразской экономической долине"
В Джебраиле на территории экономической зоны "Аразская экономическая долина" будет построено предприятие инвестиционной стоимостью 4,8 миллиона манатов.
Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
В публикации говорится, что это поспособствует созданию 157 новых рабочих мест.
"ООО Prestij-Kimya присвоен статус резидента "Аразской экономической долины". Новый резидент построит завод по производству дезинфицирующих средств, жидких моющих средств и отбеливателей", - отмечает министр.
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