Микаил Джаббаров назвал инвестстоимость нового предприятия в "Аразской экономической долине"

В Джебраиле на территории экономической зоны "Аразская экономическая долина" будет построено предприятие инвестиционной стоимостью 4,8 миллиона манатов.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации говорится, что это поспособствует созданию 157 новых рабочих мест.

"ООО Prestij-Kimya присвоен статус резидента "Аразской экономической долины". Новый резидент построит завод по производству дезинфицирующих средств, жидких моющих средств и отбеливателей", - отмечает министр.