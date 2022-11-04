Австралийская компания поможет Азербайджану в производстве "зеленого" водорода

Международная энергетическая компания Fortescue Future Industries (Австралия) подготовила план проекта по производству и экспорту "зеленого" водорода в Азербайджане.

Как передает в пятницу Day.Az, план был представлен в ходе второго заседания комиссии по возобновляемым источникам энергии под председательством министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова.

В конце встречи был подписан проект решения по результатам обсуждений с учетом замечаний и предложений.

Шахбазов в своем выступлении отметил, что в результате целенаправленной экономической политики, проводимой под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, инвестиционная привлекательность страны находится на высоком уровне, благодаря чему проекты "зеленой" энергетики реализуются за счет иностранных инвестиций.

Также министр проинформировал о работе, проделанной комиссией за прошедший период, и предстоящих задачах.