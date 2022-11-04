https://news.day.az/economy/1508907.html Центробанки Азербайджана и Узбекистана обсудили направления сотрудничества
Центробанки Азербайджана и Узбекистана обсудили направления сотрудничества
Центральные банки Азербайджана и Узбекистана обсудили будущие направления сотрудничества.
Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az, говорится в публикации Центробанка Азербайджана в Twitter.
"Делегация ЦБА, находящаяся с визитом в Узбекистане в рамках участия во втором экономическом форуме страны, встретилась с делегацией Центрального банка во главе с заместителем председателя Бехзодом Хамраевым. На встрече состоялся обмен мнениями о будущих направлениях сотрудничества между центральными банками Азербайджана и Узбекистана", - говорится в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре