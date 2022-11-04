Оператор IGB стал членом Европейской сети операторов систем передачи газа

Независимый оператор ICGB, который отвечает за коммерческую эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB), стал членом Европейской сети операторов систем передачи газа (ENTSOG), сообщили Trend в пятницу в ICGB, передает Day.Az.

По словам оператора, заявка на членство ICGB была единогласно одобрена на последней Генеральной ассамблее ENTSOG. Членами организации являются в общей сложности 43 оператора из государств-членов ЕС.

"ICGB имеет строгие обязательства по полной прозрачности своей деятельности и обязана систематически предоставлять общественности информацию об объеме природного газа, транспортируемого через IGB. Информация доступна в любое время на онлайн-платформе ENTSOG", - сказал источник.

Роль ENTSOG заключается в содействии и улучшении сотрудничества между национальными операторами газотранспортных систем в Европе, чтобы обеспечить развитие общеевропейской газотранспортной системы в соответствии с энергетическими и климатическими целями ЕС.

Общая мощность IGB оценивается в 3 миллиарда кубометров в год, более половины из которых уже зарезервировано по долгосрочным контрактам сроком до 25 лет. Оставшаяся свободная мощность предлагается на аукционах на двух ведущих европейских платформах - PRISMA и RBP.

IGB соединяет Болгарию с Южным газовым коридором и обеспечит безопасные поставки из различных источников в несколько стран Юго-Восточной и Центральной Европы, включая Молдову и Украину.

Трубопровод предназначен для транспортировки 1 миллиарда кубометров азербайджанского газа в год в Болгарию. Его пропускная способность составляет 3 миллиарда кубометров с возможностью расширения до 5 миллиардов кубометров в год.