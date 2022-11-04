bp в Азербайджане впервые...

Азербайджанская компания Global Energy Solutions LLC (Glensol), которая занимается эксплуатацией нефтяных месторождений и обслуживанием оборудования, будет заниматься эксплуатацией и техническим обслуживанием газотурбинных установок на объектах, эксплуатируемых компанией BP в стране, сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на bp.

По данным bp, Glensol получила семилетний контракт на предоставление этих услуг.

Объем контракта включает в себя техническую поддержку, управление автопарком, капитальный ремонт турбин, двигателей и генераторов переменного тока и другие сопутствующие услуги.

Услуги, которые будут предоставляться по этому контракту, охватывают все морские установки, эксплуатируемые bp на Каспийском море, и прибрежные объекты в Азербайджане, включая Сангачальский терминал, а также услуги для будущей платформы Azeri Central East (ACE).

Как отметили в bp, это первый опыт в глобальной цепочке поставок BP, когда местный поставщик услуг получает контракт по сфере, которая обычно управляется производителем оригинального оборудования.

"Техническое обслуживание газовых турбин является одним из важнейших направлений нашей деятельности, которое необходимо для обеспечения долгосрочной надежности и производственных показателей наших активов. Локализация такого важного масштаба является огромным достижением, и мы надеемся, что продолжим получать высококачественные услуги в этой важнейшей области нашей деятельности", - сказал менеджер по техническому обслуживанию и надежности в Азербайджане, Грузии и Турции Ильгар Гасанов.