Азербайджано-турецкий бизнес-форум в Баку

4 ноября в рамках визита в Азербайджан вице-президента Турции Фуата Октая в Центре Гейдара Алиева при поддержке министерства экономики Азербайджана и министерства торговли Турции, Фонда содействия экспорту и инвестициям в Азербайджане (AZPROMO) и Организации внешнеэкономических связей Турции (DEİK) проходит азербайджано-турецкий бизнес-форум. В форуме принимают участие представители правительств обеих стран, предприниматели, работающие в пищевой, строительной, транспортной, логистической, промышленной сферах, ИКТ, текстильной и других отраслях.

Как сообщает в пятницу Day.Az, выступая на форуме, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подчеркнул, что азербайджано-турецкое братство, дружба, тесное сотрудничество и стратегические союзнические отношения находятся сегодня на самом высоком уровне благодаря неустанным усилиям глав обоих государств.

Говоря о созданном в нашей стране благоприятном инвестиционном климате, премьер-министр отметил, что в настоящее время в Азербайджане зарегистрировано около 5 тысяч турецких компаний, что является самым высоким показателем среди иностранных государств. Было отмечено, что совместная деятельность и тесное сотрудничество бизнес-кругов двух стран будут способствовать дальнейшему углублению азербайджано-турецких отношений, увеличению торгового оборота и инвестиций между странами. Сотрудничество двух стран в экономической, торговой, транспортной и энергетической сферах играет важную роль в развитии взаимных связей.