Для Алятской свободной экономической зоны будет закуплено 9,9185 га земель

С учетом завершения работ по закупке земель для государственных нужд, на основании пункта 3 Указа Президента Азербайджанской Республики №1032 от 22 мая 2020 года "О создании и организации деятельности Алятской свободной экономической зоны", на территории Гарадагского района города Баку будет закуплен для государственных нужд земельный участок площадью 9,9185 га в пределах земельного участка, определенного как территория Алятской свободной экономической зоны.

Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, Министерство экономики Азербайджанской Республики должно представить в Кабинет министров вместе с соответствующими планами освоения земель свои предложения по передаче в окончательное, безвозмездное и постоянное пользование уполномоченному органу Алятской свободной экономической зоны земель, являющихся государственной собственностью и находящихся в пределах земель, определенных как территория Алятской свободной экономической зоны вместе с указанным в настоящем постановлении земельным участком, приобретаемым для государственных нужд.