Утвержден новый состав коллегии министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана
Премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в постановление Кабинета министров Азербайджанской Республики от 11 октября 2018 года № 435 "О составе коллегии министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики".
Как сообщает в пятницу Day.Az, согласно документу, в соответствии с пунктом 5.9 "Положения о министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики", утвержденного указом Президента Азербайджанской Республики от 12 января 2018 года № 1785, Кабинет министров Азербайджанской Республики принял постановление об изложении части 1 постановления от 11 октября 2018 года № 435 "О составе коллегии министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики" в следующей редакции:
Председатель коллегии
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики
Члены коллегии
Заместители министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики
Министр связи и новых технологий Нахчыванской Автономной Республики
Директор Государственного агентства гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики
Председатель правления Государственного морского и портового агентства при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики
Председатель правления Космического агентства Азербайджанской Республики (Азеркосмос) при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики
Руководитель аппарата министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики
Директор Государственной транспортной службы Нахчыванской Автономной Республики.
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