Новшество в рекламной сфере Азербайджана

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком Азербайджана и Аудиовизуальный совет создадут совместную рабочую группу по контролю за рекламной деятельностью.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня начальник Госслужбы Мамед Аббасбейли, выступая на семинаре на тему "Рекламная деятельность в аудиовизуальном медиа-пространстве".

По словам Аббасбейли, одним из основных вопросов для регулирования деятельности в сфере рекламы является принятие Кодекса о конкуренции.

Он выразил надежду, что в ближайшее время соответствующий законопроект будет представлен в парламент.

"После принятия Кодекса о конкуренции будут проведены различные семинары по этому вопросу", - сказал Аббасбейли.