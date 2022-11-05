https://news.day.az/economy/1509023.html Баку и Анкара обсудили экономическое сотрудничество
Баку и Анкара обсудили экономическое сотрудничество
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обсудил перспективы сотрудничества с Турецким агентством по регулированию и надзору в сфере страхования и частных пенсий.
Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az, говорится в публикации председателя ЦБА Талеха Кязымова в Twitter.
"В формате видеоконференции прошла встреча с председателем Турецкого агентства по регулированию и надзору в сфере страхования и частных пенсий Мехметом Акифом Эроглу и руководителем Центра информации и мониторинга страхования Турции Серканом Авджи. Мы обсудили текущие вопросы и перспективы сотрудничества между нашими учреждениями", - говорится в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре