В Азербайджане применены финсанкции на сумму более 2,6 млн. манатов

В этом году по фактам недобросовестной конкуренции применены финансовые санкции на сумму более 2,6 миллиона манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу начальник отдела контроля недобросовестной конкуренции и рекламного законодательства Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Шахин Нагиев.

По его словам, по таким случаям было возбуждено 26 дел, рассмотрение 18 из них завершено.

Нагиев отметил, что к выявленным нарушениям относятся незаконное использование товарного знака других субъектов рынка, использование недобросовестных методов рекламы, информации, которая может ввести потребителя в заблуждение, заключение договоров, ограничивающих конкуренцию.