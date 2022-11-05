ЦБ Азербайджана обсудил с J.P.Morgan перспективы сотрудничества

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) состоялось обсуждение перспектив сотрудничества с представителями J.P. Morgan и инвестиционных компаний-партнеров этой структуры.

Об этом, как сообщает Day.Az, говорится в публикации Центробанка Азербайджана в Twitter.

"На встрече также обсуждались последние макроэкономические процессы, прогнозы, применение денежно-кредитной политики", - отмечается в публикации.