Закир Нуриев избран замглавы Совета банковских ассоциаций тюркских государств

В Стамбуле состоялось подписание cоглашения о создании Совета банковских ассоциаций тюркских государств.

Как сообщили в субботу Day.Az в Ассоциации банков Азербайджана (АБА), руководителем организации был избран Алпаслан Чакар (президент Ассоциации банков Турции), а заместителем руководителя - Закир Нуриев (президент Ассоциации банков Азербайджана).

Отметим, что после создания совета состоялось его первое заседание.