https://news.day.az/economy/1509155.html Закир Нуриев избран замглавы Совета банковских ассоциаций тюркских государств
Закир Нуриев избран замглавы Совета банковских ассоциаций тюркских государств
В Стамбуле состоялось подписание cоглашения о создании Совета банковских ассоциаций тюркских государств.
Как сообщили в субботу Day.Az в Ассоциации банков Азербайджана (АБА), руководителем организации был избран Алпаслан Чакар (президент Ассоциации банков Турции), а заместителем руководителя - Закир Нуриев (президент Ассоциации банков Азербайджана).
Отметим, что после создания совета состоялось его первое заседание.
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