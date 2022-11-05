Открытие ИТ-Академии поспособствует ускорению перехода к «цифровой» экономике

Открытие ИТ-Академии внесет вклад в развитие предпринимательства в Азербайджане.

Об этом сказал в субботу заместитель председателя правления Агентства по развитию МСБ Самир Хумбатов на церемонии открытия ИТ-Академии, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, этот проект поспособствует ускорению перехода страны к "цифровой" экономике.

"Мы также уверены, что это значительно усилит нашу конкуренцию в ИТ-сфере как на внутреннем, так и внешних рынках", - сказал Хумбатов.

Зампредседателя подчеркнул, что Агентство по развитию МСБ поддерживает инновационных предпринимателей, освобождает их от различных налогов.

"Мы и впредь будем поддерживать инициативы, способствующие развитию не только предпринимательства, но и кадрового потенциала", - добавил он.