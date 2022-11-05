Между бакинским и стамбульским метрополитенами будут реализованы крупные проекты

Между ЗАО "Бакинский метрополитен" и Стамбульским метрополитеном будут реализованы крупные проекты.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам генеральный директор Стамбульского метрополитена Озгюр Сой на мероприятии, посвященном 55-й годовщине создания Бакинского метрополитена.

Он отметил, что с Бакинским метрополитеном осуществляется сотрудничество в различных сферах.

"У нас очень хорошее сотрудничество, вместе мы реализовали ряд проектов. Мы сотрудничаем в области систем сигнализации, замены новых вагонов и других машинно-механических систем, строительстве и других областях. Мы обмениваемся опытом с Бакинским метрополитеном. Мы открыты для любого сотрудничества, в настоящее время проводим тренинги вместе с Бакинским метрополитеном, делимся опытом. У нас обязательно будут более крупные проекты в будущем", - сказал Сой.