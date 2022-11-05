Новшество для пенсионеров

Сегодня на заседании Милли Меджлиса в третьем чтении обсуждались предлагаемые изменения в закон "О трудовых пенсиях".

Как передает Day.Az, это проект, который улучшает пенсионное обеспечение наших граждан, позволяет унифицировать пенсионное обеспечение, отдает предпочтение методу индексации пенсий и создает правовую основу для автоматизированного повышения индексации.

Предлагаются 42 поправки к 6 статьям закона.

Эти изменения можно интерпретировать в двух направлениях. Первое направление связано с переходом на метод индексации трудовых пенсий. В целом применение метода индексации защищает трудовые пенсии от влияния годовой инфляции. В настоящее время 93 процента из 1 159 000 пенсионеров в Азербайджане получают пенсии на основе общего страхования, и их пенсии повышаются в начале каждого года в виде индексации на процент от среднемесячной заработной платы предыдущего года, тем самым защищая их от негативного влияния инфляции. Однако пенсии 85 тысяч пенсионеров индексируются не каждый год, а только в случае повышения заработной платы на их прежних должностях, в этом случае их пенсии также увеличиваются в соответствии с процентом повышения заработной платы.

Если зарплаты не повышаются, их пенсии также остаются неиндексированными. К этой категории относятся депутаты, судьи, члены Центральной избирательной комиссии, омбудсмен, прокурор, работники органов прокуратуры, военнослужащие, лица, имеющие специальные воинские звания, и государственные служащие. Для сравнения отметим, что влияние последних 10 лет показывает, что за 10 лет пенсия лиц, получающих пенсию на общих основаниях, увеличилась примерно на 98 процентов, в то время как пенсия лиц, входящих в указанную категорию, увеличилась только на 70 процентов. Некоторые категории увеличились меньше, например, пенсии судей увеличились на 25 процентов, прокуроров - на 13 процентов, военнослужащих - на 59 процентов, государственных служащих - на 69 процентов, которые не могут быть полностью защищены от негативных последствий инфляции. Предлагаемые изменения в закон "О трудовых пенсиях" устраняют эту дискриминацию и создают возможность увеличения пенсии всем пенсионерам путем ее индексации в начале каждого года.

Еще одно изменение связано с добавлением 200 манатов к пенсиям и индексацией и увеличением этих надбавок согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева в прошлом году.

После принятия предлагаемых изменений размеры всех видов трудовых пенсий будут ежегодно индексироваться и увеличиваться, причем пенсии будут увеличиваться больше, чем при предыдущем способе.

После обсуждения поправки были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.

Самир Гулиев