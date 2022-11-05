https://news.day.az/economy/1509300.html Некоторые вводимые в Азербайджан товары освобождены от пошлины
Некоторые вводимые в Азербайджан товары освобождены от пошлины
Кабинет министров внес изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин".
Как сообщает Day.Az, согласно постановлению, препараты для обработки металлических поверхностей (порошки и пасты для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки) и проволока из марганцовистой стали освобождаются от 5-процентной импортной таможенной пошлины до 30 сентября 2027 года.
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