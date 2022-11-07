Аналитики спрогнозировали дальнейший рост курса биткоина в ближайшую неделю

Курс биткоина может подняться из-за инфляционного отчета в США за октябрь, который будет опубликован 10 ноября. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом пишет РБК, ссылаясь на данные аналитиков.

По данным издания, влияние на криптовалюту может оказать инфляционный отчет в США за октябрь. В краткосрочном периоде стоимость биткоина может подняться до $23 тыс. То есть ослабление денежной единицы США станет выигрышем для биткоина, так как инвесторы переориентируются на него как на более выгодный и стабильный актив.

На укрепление биткоина также может повлиять ослабление мемной криптовалюты FLOKI, созданной после запуска Илоном Маском "собачьего" ралли, отметили в публикации.

9 октября сетевое издание Rozetked сообщило об уведомлении платформы по обмену биткоинами LocalBitcoins российских граждан о прекращении обслуживания их счетов. Причиной стало введение санкций со стороны стран Евросоюза.

До этого финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь заподозрил главу федрезерва США в стремлении обрушить курс биткоина. По его словам, инвесторы находятся в подвешенном состоянии, так как есть веские основания полагать, что глава федрезерва США Джером Пауэлл будет говорить о неготовности приступить к снижению ключевой ставки весной 2023 года.