Азербайджан избран членом Совета директоров OIC-CERT

Азербайджан вошел в состав Совета директоров Центров по борьбе с компьютерными инцидентами (OIC-CERT) Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщили Day.Az в понедельник в Центре по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана, Центр по борьбе с компьютерными инцидентами (CERT.GOV.AZ) участвовал в выборах в Совет директоров на 10-м съезде OIC-CERT, состоявшихся 7 ноября в Маскате (Оман).

Согласно информации, глава управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов был вновь избран членом Совета директоров на предстоящий двухлетний период.

На съезде была высоко оценена активная и продуктивная деятельность Азербайджана в качестве члена Совета директоров в предыдущие годы, поддержка развития сферы и других стран-членов как с точки зрения сотрудничества, так и в качестве представителя правления, в том числе проведение на высоком уровне международной конференции Центра по борьбе с компьютерными инцидентами стран ОЭС в 2017 году. Являясь полноправным членом этой организации ОЭС с 2013 года, CERT продолжает свою деятельность в качестве члена Совета директоров с 8-го съезда ОЭС CERT в Джидде (Саудовская Аравия) в 2016 году.

После оценки на съезде предложений стран-членов было принято решение о проведении следующей Международной конференции CERT в 2023 году в ОАЭ.