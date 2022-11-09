Жителям Баку были вручены флаги по случаю Дня Победы и Флага

"Nar" и Союз волонтёрских организаций Азербайджана, придающие особое значение славным дням нашей истории, поздравили азербайджанский народ с Днем Победы. По случаю "Дня Победы" 8 ноября и "Дня флага" 9 ноября гражданам были вручены азербайджанские флаги. Инициатива была реализована на центральных улицах города при совместном участии "Nar" и 200 волонтеров из Союза волонтёрских организаций Азербайджана. Здесь вы можете посмотреть кадры с проекта, который наши горожане встретили с большой гордостью.

Отметим, что в рамках своей стратегии корпоративно-социальной ответственности "Nar" реализует важные проекты, охватывающие наших героических солдат и их детей, принесших радость победы народу Азербайджана, а также гражданскому населению, пострадавшему от военных действий. Подробную информацию о проектах мобильного оператора можно получить на странице nar.az/projects.

В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет выскококачественные услуги по доступной цене.

Миссия СВОА - поддержать создание благоприятных условий для развития волонтерского движения в Азербайджане, добиться превращения волонтерства, столь близкого нашим национальным и духовным ценностям и традициям, в норму повседневной жизни. В настоящее время в состав Союза входят 23 волонтерские организации, работающие совместно на территории страны.