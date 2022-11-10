Следующий этап программы ФАО-Азербайджан выведет партнерство на новый уровень

Источник: Агентство международной информации Trend

Новый этап партнерской программы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане, как ожидается, будет принят в скором времени.

Об этом в интервью Trend сказал Cубрегиональный координатор ФАО по Центральной Азии Виорель Гуцу, передает Day.Az.

"Мы очень надеемся, что новый, второй этап партнерской программы ФАО-Азербайджан будет принят правительством в скором времени, и наше сотрудничество перейдет на совершенно другой уровень", - сказал Гуцу.

По его словам, проблемы технического характера, которые ФАО может решить в области сельского развития, могут привести к конкретным результатам на местах и в значительной степени улучшить жизнь жителей, особенно в сельских местностях Азербайджана, а также повлиять на различные вопросы, связанные с охраной окружающей среды.

Гуцу подчеркнул, что ФАО ориентируется на охрану природных ресурсов, т.е. почвенных ресурсов, водных, биоразнообразия, которые являются ключевыми для эффективного производства сельскохозяйственной продукции.

"Один из проектов, который мы с правительством обсуждали наиболее интенсивно, связан с областью пищевых отходов. Мы имплементируем этот проект на региональном уровне, и наибольшее внимание уделили его исполнению в Турции, добившись очень значительных результатов. Планируем опыт, который получили в Турции, применить и в Азербайджане, учитывая тот интерес, который присутствует к этому проекту в стране", - сказал он.

Как пояснил координатор, проект в большей степени ориентирован на привлечение внимания людей к тому, сколько еды и испорченных продуктов выбрасывается.

"На глобальном уровне более трети пищевых продуктов - это потери и отходы. Это драматический показатель и большая проблема, решение которой может урегулировать многие вопросы, связанные не только с базовым питанием, но и со здоровой пищей. Правительство Азербайджана и ФАО очень заинтересованы в совместном сотрудничестве в этой области", - сказал он.

Также, по словам координатора, сейчас в Баку находится небольшая команда по региональному проекту, который имплементируется в рамках партнерской программы ФАО-Турция, по лесному хозяйству.

"Он направлен на восстановление лесов, увеличение лесных насаждений и улучшение состояние почв через различные технологии выращивания как лесных, так и сельскохозяйственных культур. Мы уделяем большое внимание нашему сотрудничеству в области изменения климата и сохранения почвенных и водных ресурсов", - сказал он.

Кроме того, как отметил Гуцу, вопросы использования водных ресурсов будут подниматься в рамках различных проектов.

"Как техническая организация мы рассматриваем водную проблематику с точки зрения эффективного и рационального использования воды, реализации различных технологий в области ирригации, методов использования воды именно с точки зрения экономии ресурсов и их сохранения для наших будущих поколений. Эта деятельность ориентирована в большей степени на фермерские хозяйства", - пояснил он.

По словам координатора, также водные ресурсы рассматриваются с точки зрения рыбного хозяйства.

В Азербайджане существует высокий потенциал развития рыбного хозяйства, добавил он.

"Азербайджан является очень активным участником нашей региональной комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре (CACFISH). Это платформа, созданная на основе ФАО, где страны Центральной Азии, Кавказа и Турция обмениваются опытом, технологиями и новшествами в области рыбного хозяйства и аквакультуры. Потенциал в этой области в Азербайджане очень высок", - сказал Гуцу.

Как отметил представитель ФАО, количество людей в мире, которые страдают от голода и недоедания, увеличилось за последние несколько лет, и сейчас достигает 828 миллионов человек. В то же самое время более 3 миллиардов человек не имеют полноценного здорового питания. Эти проблемы связаны и с пандемией коронавируса, и с различными глобальными конфликтами, изменением климата и другими аспектами.

"К сожалению, то, что требует внимания - это то, что за последние три года этот тренд идет к увеличению, в то время как мы поставили цель искоренить голод до 2030 года. У нас осталось очень мало времени", - сказал он.

Гуцу добавил, что ФАО продолжает поднимать перед правительствами стран мира вопросы обеспечения доступа к здоровому питанию уязвимых слоёв населения.

Говоря о сотрудничестве с правительством Азербайджана, представитель ФАО отметил, что существует очень широкий спектр сотрудничества со страной, и определенно имеются перспективы дальнейшего углубления этого партнерства.

"Мы продолжаем интенсивный диалог с правительством Азербайджана в различных областях. Я уже успел встретиться с министром сельского хозяйства, министром экологии и природных ресурсов. У нас есть несколько инициатив регионального уровня, которые мы хотели бы продвинуть еще больше в Азербайджане. У нас очень тесное и активное сотрудничество, и мы будем совместно работать для ещё большего расширения работы", - добавил он.